Zeker tien doden door ontploffing in Zwitserse bar

Bij een explosie in een bar in het Zwitserse wintersportoord Crans-Montana zijn zeker tien doden gevallen, meldt Sky News op basis van de Zwitserse politie. Ook zijn er tien gewonden. Media in Zwitserland schrijven dat er mogelijk tientallen doden zijn gevallen.

De politie heeft ook gezegd dat het incident niet wordt behandeld als terrorismegerelateerd. De krant Le Nouvelliste bericht op basis van eigen informatie dat er veertig doden en meer dan honderd gewonden zijn.

Eerder werd bekend dat meer dan honderd mensen aanwezig waren in de getroffen bar Le Constellation, ook populair onder toeristen. De politie zegt nog bezig te zijn met een reddingsoperatie en heeft het gebied afgezet. Boven Crans-Montana geldt momenteel een vliegverbod.

Er is weinig bekend over de explosie en de slachtoffers. Zo is niet duidelijk wat de toedracht van de ontploffing was. De politie heeft voor naasten een hulplijn geopend. Om 10.00 uur is er een persconferentie van de politie, die tot die tijd geen verdere informatie verstrekt.

