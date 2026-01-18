Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Extra EU-top regeringsleiders vanwege situatie Groenland

De EU-regeringsleiders komen op korte termijn voor een extra top bijeen „gezien de ernst van de recente ontwikkelingen”, heeft voorzitter van de EU-leiders António Costa zondagavond bekendgemaakt. Dat deed hij na afloop van het ingelaste overleg met de EU-ambassadeurs over Groenland.

Die bijeenkomst volgde op de aankondiging van de Amerikaanse president Donald Trump om extra 10 procent importheffing op te leggen aan de landen die de afgelopen dagen militairen naar Groenland hebben gestuurd, waaronder Nederland en Frankrijk.

De EU-landen zijn het erover eens dat de extra importheffing van Trump de trans-Atlantische betrekkingen ondermijnt, schrijft Costa in een verklaring na afloop van de ingelaste bijeenkomst van de EU-ambassadeurs. De heffing is daarnaast onverenigbaar met de handelsovereenkomst tussen de EU en de VS, die vorige zomer is gesloten om een handelsoorlog te voorkomen.

Solidariteit

Er is onder de EU-landen „bereidheid om onszelf te verdedigen tegen elke vorm van dwang”, schrijft Costa verder. De lidstaten steunen Denemarken en Groenland en hebben hun solidariteit uitgesproken. De lidstaten zijn bereid „constructief met de VS te blijven samenwerken aan alle kwesties van gemeenschappelijk belang”.

De extra top vindt waarschijnlijk eind volgende week in Brussel plaats, mogelijk donderdag 22 januari.

ANP

Reacties