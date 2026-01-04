Deel dit artikel: Share App Mail Pin

EU: herstel democratie in Venezuela vereist respect voor wil volk

De landen van de EU, met uitzondering van Hongarije, hebben zondag „alle betrokkenen” in Venezuela opgeroepen tot terughoudendheid. Ze stellen dat respect voor de wil van het Venezolaanse volk de enige manier is om de democratie in het land te herstellen. Zaterdag namen Amerikaanse militairen president Nicolás Maduro in Caracas gevangen en brachten hem naar de VS.

„De Europese Unie roept alle betrokkenen op tot kalmte en terughoudendheid, om escalatie te voorkomen en een vreedzame oplossing voor de crisis te garanderen”, aldus de verklaring. „Respect voor de wil van het Venezolaanse volk blijft de enige manier voor Venezuela om de democratie te herstellen.”

De EU veroordeelde de Amerikaanse actie niet, althans niet direct. „De EU herinnert eraan dat onder alle omstandigheden de beginselen van het internationaal recht moeten worden nageleefd. De leden van de Veiligheidsraad van de VN hebben een bijzondere verantwoordelijkheid om deze beginselen te handhaven.” De VS zijn een permanent lid van de Veiligheidsraad.

De 26 landen besloten hun verklaring met de oproep „alle politieke gevangenen die momenteel in Venezuela vastzitten, onvoorwaardelijk vrij te laten”.

