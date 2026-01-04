Redactie Metro
Redactie Metro Buitenland vandaag
Leestijd: 1 minuut

EU: herstel democratie in Venezuela vereist respect voor wil volk

A man walks past a mural depicting the Venezuelan national flag and reading
ANP / AFP / Juan Barreto

De landen van de EU, met uitzondering van Hongarije, hebben zondag „alle betrokkenen” in Venezuela opgeroepen tot terughoudendheid. Ze stellen dat respect voor de wil van het Venezolaanse volk de enige manier is om de democratie in het land te herstellen. Zaterdag namen Amerikaanse militairen president Nicolás Maduro in Caracas gevangen en brachten hem naar de VS.

„De Europese Unie roept alle betrokkenen op tot kalmte en terughoudendheid, om escalatie te voorkomen en een vreedzame oplossing voor de crisis te garanderen”, aldus de verklaring. „Respect voor de wil van het Venezolaanse volk blijft de enige manier voor Venezuela om de democratie te herstellen.”

De EU veroordeelde de Amerikaanse actie niet, althans niet direct. „De EU herinnert eraan dat onder alle omstandigheden de beginselen van het internationaal recht moeten worden nageleefd. De leden van de Veiligheidsraad van de VN hebben een bijzondere verantwoordelijkheid om deze beginselen te handhaven.” De VS zijn een permanent lid van de Veiligheidsraad.

De 26 landen besloten hun verklaring met de oproep „alle politieke gevangenen die momenteel in Venezuela vastzitten, onvoorwaardelijk vrij te laten”.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.

ANP

Het beste van Metro in je inbox 🌐

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang tot drie keer per week een selectie van onze mooiste verhalen.

Reacties