Redactie Metro
Redactie Metro Buitenland vandaag
Leestijd: 1 minuut

CNN: Elon Musk wilde Epstein-eiland bezoeken

CEO of SpaceX and Tesla, South African-Canadian-US businessman Elon Musk speaks during the World Economic Forum (WEF) annual meeting in Davos on January 22, 2026. The World Economic Forum takes place in Davos from January 19 to January 23, 2026. Fabrice COFFRINI / AFP
ANP / AFP / Fabrice Coffrini

Techmiljardair Elon Musk probeerde eind 2013 een trip naar „het eiland” van zedendelinquent Jeffrey Epstein te regelen. Dat meldt CNN op basis van nieuwe documenten die vrijdag werden vrijgegeven. Daarin zit een mail van Musk, die vraagt wanneer het een goed moment is om een van de eilanden te bezoeken. Musk zei eerder juist dat hij een uitnodiging had geweigerd.

In een mail aan Epstein zegt Musk begin 2014 in de buurt te zijn van het Caribisch gebied, waar de eilanden Great St. James en Little St. James zich bevinden. Op dat laatste eiland zou Epstein minderjarige vrouwen hebben misbruikt. „Is er een goed moment om langs te komen?”, vroeg Musk. Na overleg werd een specifieke datum besproken, al is niet duidelijk of Musk er daadwerkelijk is geweest.

Het ministerie van Justitie gaf vrijdag meer dan 3 miljoen pagina’s aan nieuwe Epstein-bestanden vrij. Meerdere slachtoffers hebben aan CNN verteld dat de namen van sommige slachtoffers onbewerkt voorkomen, ondanks dat deze zouden zijn geredigeerd.

ANP

