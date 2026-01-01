Redactie Metro
Redactie Metro Buitenland vandaag
Leestijd: 1 minuut

Mamdani beëdigd als burgemeester van New York

epa12620111 Zohran Mamdani swears in as mayor of New York City at the old City Hall Station in New York, USA, 01 January 2026. EPA/AMIR HAMJA / POOL
ANP / EPA / AMIR HAMJA / POOL

Zohran Mamdani is donderdagochtend vlak na middernacht (plaatselijke tijd) beëdigd als de nieuwe burgemeester van New York. De 34-jarige Democraat, een rijzende ster op de linkerflank van zijn partij, is de eerste moslim die de leiding krijgt over de grootste stad van de Verenigde Staten.

De beëdiging vond plaats op een symbolische en ongebruikelijke locatie: een verlaten metrostation onder het stadhuis. Mamdani volgt Eric Adams op, die door een corruptieschandaal in opspraak raakte.

De nieuwe burgemeester staat bekend om zijn progressieve agenda en zocht tijdens zijn campagne meermaals de confrontatie met het beleid van de Republikeinse president Donald Trump.

Analisten verwachten dan ook dat de ambtstermijn van Mamdani gekenmerkt zal worden door felle politieke strijd met het Witte Huis, met name rond immigratie, veiligheid en sociale voorzieningen. Zo kan New York onder zijn leiding een belangrijk bolwerk van verzet worden tegen de federale koers van Trump.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.

ANP

Het beste van Metro in je inbox 🌐

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang tot drie keer per week een selectie van onze mooiste verhalen.

Reacties