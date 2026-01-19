Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Dodental door treincrash Spanje verder opgelopen

Het dodental door de treincrash in Spanje is opgelopen tot 39. Ook raakten veel mensen gewond, berichten Spaanse media als El Mundo en RTVE.

In het zuiden van het land ontspoorde zondag een hogesnelheidstrein. Die botste vervolgens op een andere trein. Er zaten volgens eerdere berichten ongeveer vierhonderd personen in de getroffen treinen.

Of er ook Nederlanders in de betrokken treinen zaten, is nog niet bekend. Een woordvoerder van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten dat het departement nog geen consulaire hulpverzoeken heeft binnengekregen. „Onze ambassade staat in nauw contact met de lokale autoriteiten”, zegt hij.

ANP

Reacties