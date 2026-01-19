Redactie Metro
Redactie Metro Buitenland vandaag
Leestijd: 1 minuut

Dodental door treincrash Spanje verder opgelopen

epa12660132 Relatives of victims arrive seeking information about the derailment at Huelva train station in Huelva, Spain, 19 January 2026. At least 20 people were killed and several were injured, with others trapped, according to the Andalusian 112 Emergency Service, after the derailment of two high-speed trains in the municipality of Adamuz in Cordoba. EPA/ALBERTO DIAZ
ANP / EPA / ALBERTO DIAZ

Het dodental door de treincrash in Spanje is opgelopen tot 39. Ook raakten veel mensen gewond, berichten Spaanse media als El Mundo en RTVE.

In het zuiden van het land ontspoorde zondag een hogesnelheidstrein. Die botste vervolgens op een andere trein. Er zaten volgens eerdere berichten ongeveer vierhonderd personen in de getroffen treinen.

Of er ook Nederlanders in de betrokken treinen zaten, is nog niet bekend. Een woordvoerder van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten dat het departement nog geen consulaire hulpverzoeken heeft binnengekregen. „Onze ambassade staat in nauw contact met de lokale autoriteiten”, zegt hij.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.

ANP

Het beste van Metro in je inbox 🌐

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang tot drie keer per week een selectie van onze mooiste verhalen.

Reacties