Dodental richting 500 bij protesten in Iran

Het dodental door de jongste protesten in Iran tegen het regime en de slechte economische situatie is opgelopen tot 466. Dat meldt HRANA, een in de Verenigde Staten gevestigde organisatie die zich bezighoudt met de mensenrechten in Iran.

Eerder zondag sprak HRANA nog van 203 doden.

Volgens Iraanse autoriteiten zijn bij de protesten zeker honderd politieagenten en veiligheidstroepen gedood.

‘Terroristen’

In Iran, waar sinds donderdag het internet is afgesloten, gaan de protesten onverminderd door. Video’s op sociale media tonen grote menigten die door steden trekken, waaronder de hoofdstad Teheran en Mashhad in het oosten van het land. De staatszender zond beelden uit van brandende openbare gebouwen.

„Oproerkraaiers mogen geen verdeeldheid zaaien in de Iraanse samenleving”, zei president Masoud Pezeshkian zondag in zijn eerste openbare toespraak sinds de escalatie van de protesten de afgelopen dagen. „Protesteren is een recht van het volk. Als mensen zich zorgen maken, zullen we naar hen luisteren. Maar we moeten voorkomen dat relschoppers de samenleving ontwrichten.”

In navolging van machthebber ayatollah Khamenei beschuldigde Pezeshkian de Verenigde Staten en Israël ervan „de onrust te willen verergeren. Ze hebben bepaalde individuen gerekruteerd en getraind, zowel binnen als buiten het land, en terroristen uit het buitenland binnengehaald.”

ANP

