VN-missie: recent geweld in Iran ‘het dodelijkste sinds de Iraanse Revolutie’

Het geweld tegen demonstranten in Iran van de voorbije weken is het dodelijkste sinds de Iraanse Revolutie van 1979. Dat zegt de VN-verkenningsmissie die onderzoek doet naar de situatie.

De missie stelt dat ze bewijs heeft dat het aantal doden door het overheidsgeweld „veel hoger” ligt dan de officiële cijfers die Iran naar buiten bracht. Woensdag zei dat land dat er 3100 doden zouden zijn gevallen.

De in de VS gevestigde mensenrechtenorganisatie HRANA zei vandaag op iets meer dan 5000 bevestigde doden te komen. Dat ging om zo’n 4700 demonstranten, onder wie 42 kinderen. Ook zouden ruim 200 ordehandhavers zijn omgekomen en zo’n 40 omstanders. HRANA zegt nog onderzoek te doen naar een kleine 10.000 sterfgevallen. De Noorse ngo IHR waarschuwde dat het dodental zou kunnen oplopen tot 25.000.

VN-mensenrechtenchef Volker Türk veroordeelde vrijdag tijdens een speciaal ingelaste top van de VN-Mensenrechtenraad de „brute onderdrukking” die Iran gebruikt om de protesten neer te slaan.

