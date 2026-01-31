Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Duizenden demonstranten betuigen steun aan Franse politie

Duizenden mensen zijn zaterdag in heel Frankrijk de straat opgegaan om steun te betuigen aan de financieel geplaagde politie. Organisatoren melden dat in zo’n twintig steden in totaal tussen de 15.000 en 20.000 mensen demonstreerden.

In Parijs droegen demonstranten een spandoek met de tekst „Burgers met de politie, stop onveiligheid, stop straffeloosheid”. Sommige demonstranten gooiden rookbommen of bliezen op fluitjes.

De demonstranten gaven gehoor aan een oproep van vakbond Alliance. Onder de aanwezigen waren verschillende rechtse politici, onder wie Marion Maréchal, de nicht van de radicaal-rechtse politica Marine Le Pen.

Gaëlle James van de politiebond Synergie Officiers zei dat agenten te maken hebben met „steeds gewelddadigere criminaliteit”. Hij wees op „een duidelijk gebrek aan middelen, een personeelstekort en een tekort aan materieel”. Het hoofd van de Nationale Politiealliantie Fabien Vanhemelryck zei dat de politie haar werk zo niet langer kan doen.

ANP

Reacties