Premiers Curaçao en Aruba vragen bevolking kalm te blijven

WILLEMSTAD - Venezolaanse kooplui verkopen fruit op de floating market in de wijk Punda in het centrum van Willemstad. Op deze markt verkopen Venezolanen vers waar, die ze met de bootjes die liggen aangemeerd over brengen van het vaste land. Curaçao heeft te maken met militaire spanningen tussen Amerika en Venezuela en had onlangs twee incidenten van bijna-botsingen in het luchtruim. ANP RAMON VAN FLYMEN
De Curaçaose regering heeft zaterdagochtend (lokale tijd) in een officieel bericht de bevolking opgeroepen om kalm te blijven na de aanval van de Verenigde Staten op Venezuela. Volgens de regering is het luchtruim in ieder geval de komende 24 uur gesloten. Er is volgens de regering nauw contact met de andere eilanden van het Koninkrijk en met Nederland.

De Arubaanse minister-president Mike Eman heeft eveneens een oproep gedaan aan de bewoners om kalm te blijven. Hij benadrukt dat Aruba voorbereid was op een dergelijk scenario en dat ‘alles onder controle’ is.

„Alles gaat gewoon door op het eiland en er is geen enkel gevaar voor onze veiligheid”, zei Eman tijdens een persconferentie. Ook hebben volgens hem alle Arubanen die nu in Venezuela zijn adressen gekregen waar ze naartoe kunnen gaan voor hulp of informatie.

