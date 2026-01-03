Redactie Metro
Colombiaanse president stuurt troepen naar grens met Venezuela

De Colombiaanse president Gustavo Petro heeft naar eigen zeggen extra militairen gestuurd naar het grensgebied met Venezuela. Dit is een reactie op Amerikaanse aanvallen op het buurland. President Donald Trump heeft gezegd dat elitetroepen in een ‘briljante operatie’ de Venezolaanse leider Nicolás Maduro hebben gevangengenomen.

De linkse president Petro is een fel criticus van Trump. Hij meldde afgelopen week al een Amerikaanse militaire aanval op een vermoedelijk centrum van drugscriminelen in het westen van Venezuela.

