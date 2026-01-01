Redactie Metro
Ongeveer 40 doden bij brand in Zwitserse bar

epa12620447 Police officers inspect the area where a fire broke out at the Le Constellation bar and lounge following an explosion in the early hours of New Year's Eve, in Crans-Montana, Switzerland, 01 January 2026. According to the police, several dozen people lost their lives in the fire and around one hundred people were also reported injured. EPA/JEAN-CHRISTOPHE BOTT
Bij de brand in een Zwitserse bar zijn ongeveer veertig doden gevallen, meldt de lokale politie op een persconferentie. Ongeveer honderd mensen raakten gewond.

De identificatie van de doden is nog bezig. Volgens de autoriteiten zal dat tijd kosten en kan het ook dagen duren voordat de lichamen kunnen worden overgedragen aan de nabestaanden.

De Zwitserse president Guy Parmelin sprak tijdens de persconferentie van „een van de ergste tragedies” die Zwitserland ooit heeft meegemaakt. Hij kondigde aan dat de vlaggen op overheidsgebouwen in Bern de komende vijf dagen halfstok zullen hangen.

