Ongeveer 40 doden bij brand in Zwitserse bar

Bij de brand in een Zwitserse bar zijn ongeveer veertig doden gevallen, meldt de lokale politie op een persconferentie. Ongeveer honderd mensen raakten gewond.

De identificatie van de doden is nog bezig. Volgens de autoriteiten zal dat tijd kosten en kan het ook dagen duren voordat de lichamen kunnen worden overgedragen aan de nabestaanden.

De Zwitserse president Guy Parmelin sprak tijdens de persconferentie van „een van de ergste tragedies” die Zwitserland ooit heeft meegemaakt. Hij kondigde aan dat de vlaggen op overheidsgebouwen in Bern de komende vijf dagen halfstok zullen hangen.

