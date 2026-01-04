Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Zwitserland heeft tot dusver 24 doden van brand geïdentificeerd

De Zwitserse autoriteiten hebben nog zestien omgekomen slachtoffers van de brand op oudejaarsavond in Crans-Montana geïdentificeerd. Daarmee komt het totaal op 24 geïdentificeerde doden. Bij de brand in een café in de wintersportplaats kwamen veertig mensen om het leven en raakten er meer dan honderd veelal zeer ernstig gewond.

De politie heeft zondag bekendgemaakt dat er nog tien Zwitsers zijn geïdentificeerd en daarnaast twee mensen uit Italië, een uit Roemenië, een uit Frankrijk, een uit Turkije en een persoon met zowel de Italiaanse nationaliteit als die van de Verenigde Arabische Emiraten.

Uit de eerste bevindingen van het onderzoek bleek dat de brand waarschijnlijk is veroorzaakt door zogenoemde ijsfonteinen, een soort sterretjes die op champagneflessen zaten. Die kwamen volgens getuigen te dicht bij het plafond, dat snel vlam vatte. Justitie heeft een onderzoek ingesteld naar de toedracht en veiligheidsmaatregelen in de uitspanning.

ANP

