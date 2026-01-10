Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Australische premier waarschuwt voor extreem weer en bosbranden

De Australische premier Anthony Albanese waarschuwt zaterdag voor „extreem en gevaarlijk” weer en „bosbranden in meerdere staten”. In deelstaat Victoria is zaterdag de noodtoestand afgekondigd om de hulpdiensten meer bevoegdheden te geven bij het blussen van bosbranden. Zeker 130 gebouwen in die staat zijn in vlammen opgegaan.

De grootste brand in Victoria woedt bij de plaats Longwood, ruim honderd kilometer ten noorden van de miljoenenstad Melbourne. Daar brandde bijna 150.000 hectare af. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Vrijdag meldden de autoriteiten dat er drie vermisten waren, maar zij bleken later ongedeerd.

Deelstaatpremier Jacinta Allan zei dat het redden van levens absolute prioriteit heeft. „Als je de oproep hebt gekregen te evacueren, vertrek dan ook”, riep ze inwoners van getroffen gebieden op. De hulpdiensten verwachten dat de grootste vuurhaarden „niet dagen, maar nog weken branden”.

43 graden

„Mijn gedachten zijn in deze moeilijke tijd bij Australiërs in lokale gemeenschappen”, zei premier Albanese in een toespraak vanuit hoofdstad Canberra.

In Sydney in de deelstaat New South Wales wordt zaterdagmiddag een maximumtemperatuur van 43 graden verwacht, meldt The Sydney Morning Herald (SMH). Om 07.30 uur lokale tijd was het al 28 graden in de stad.

Rook van de bosbranden in Victoria is zaterdag tot in Nieuw-Zeeland, zo’n 2000 kilometer naar het oosten, te zien, meldt een meteoroloog aan de SMH. Op verschillende plekken zorgt de rook voor een nevelige lucht. Bij grote bosbranden in Australië begin 2020 kleurden de luchten in Nieuw-Zeeland oranje door de rook.

