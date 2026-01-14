Deel dit artikel: Share App Mail Pin

De app ‘Ben je dood?’ is momenteel razend populair: wat is het precies?

Een app met de lugubere naam ‘Ben je dood?’ wordt sinds dit jaar opvallend vaak gedownload in China. Maar wat houdt deze app precies in? En waarom is het zo populair in China? Metro legt het hier uit.

In China is eenzaamheid een belangrijk onderwerp. Steeds meer mensen wonen er namelijk alleen en de verwachting is dat er in 2030 zo’n 200 miljoen Chinezen alleen zullen wonen. Dat komt neer op zo’n 30 procent van de Chinese huishoudens.

Voor wie is de app?

De app ‘Ben je dood?’ is speciaal in het leven geroepen voor deze doelgroep. Met een klik in de app moet je namelijk om de twee dagen laten weten dat je nog in leven bent. Doe je dat niet, dan wordt er een noodcontact gebeld die je van tevoren hebt ingesteld. De app, die ontworpen is door drie Chinese mannen, wordt omschreven als een ‘veiligheidspartner, of je nu alleen op kantoor werkt, een student bent die niet thuis woont, of iemand bent die kiest voor een solitaire levensstijl.’

De app speelt in op een angst die veel alleenstaande Chinezen hebben, namelijk dat niemand het zou merken als hen ooit iets overkomt. „Er bestaat de angst dat mensen die alleen wonen onopgemerkt overlijden, zonder dat er iemand is om hulp in te roepen. Ik vraag me weleens af: als ik alleen zou sterven, wie zou mijn lichaam dan ophalen?”, zo vraagt een Chinese gebruikers zich hardop af op het social media-platform RedNote.

Ook in andere landen populair

Wilson Hou (38) heeft precies dezelfde angst. Hij werkt in de hoofdstad Peking, 100 kilometer van zijn familie vandaan. „Ik ben bang dat als er iets met me gebeurt, ik alleen in mijn huurwoning zou kunnen sterven zonder dat iemand het weet”, zegt hij. „Daarom heb ik de app gedownload en mijn moeder als contactpersoon voor noodgevallen ingesteld”, zo vertelt hij aan BBC News.

Overigens is de app niet alleen in China populair, maar ook in de Verenigde Staten, Singapore en Hongkong. In die landen staat de app inmiddels op de eerste of tweede plek van de meest gedownloade betaalde apps. In Australië en Spanje staat de app in de top vier. Dat de populariteit ook buiten China groot is, heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat veel Chinezen die in andere landen wonen de app ook gebruiken. In Nederland is de app (nog) niet beschikbaar.

Kritiek op naam

Over de naam van de app is momenteel veel te doen. ‘Si le ma’ (Chinees voor ‘Ben je dood?’) is namelijk een woordspeling op een andere populaire app in China waarmee gebruikers eten kunnen laten leveren: ‘E-le-ma’ (‘Heb je honger?’). Veel gebruikers vinden de naam echter te negatief en zien liever een vriendelijker alternatief zoals ‘Ben je oke?’. Het bedrijf achter de app, Moonscape Technologies, laat weten een nieuwe naam te overwegen. Ook wil het de doelgroep vergroten, bijvoorbeeld door zich meer te focussen op ouderen die alleen wonen.

Eenzaamheid is niet alleen een onderwerp dat in China hoog op de agenda staat, het is inmiddels een wereldwijd probleem. De oorzaak? Social media, zo blijkt uit onderzoek.

Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:

Reacties