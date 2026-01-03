Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Regering van Venezuela meldt aanvallen en veroordeelt agressie VS

De Venezolaanse regering heeft melding gemaakt van Amerikaanse aanvallen op het land. Washington zou uit zijn op de rijkdommen van Venezuela en daarom agressie plegen, zegt de regering. President Nicolás Maduro heeft de noodtoestand uitgeroepen en tot een algehele mobilisatie opgeroepen. Volgens de Amerikaanse nieuwszender CBS heeft president Donald Trump tot aanvallen op Venezuela besloten.

Maduro heeft melding gemaakt van Amerikaanse aanvallen in de hoofdstad en drie deelstaten. De drie staten liggen vlak bij Caracas. Het zou volgens hem gaan om „uitermate ernstige militaire agressie”. Er zouden twee plaatsen aan de kust en militaire bases bij en in Caracas zijn aangevallen. Delen van de Venezolaanse hoofdstad zitten zonder stroom. Belangrijk doelwit was naar verluidt een groot militair complex in het zuiden van Caracas, Fuerte Tiuna.

ANP

