Redactie Metro
Redactie Metro Buitenland vandaag
Leestijd: 1 minuut

Regering van Venezuela meldt aanvallen en veroordeelt agressie VS

A supporter of Venezuela's President Nicolas Maduro holds a sign during a rally demanding peace in Caracas on December 15, 2025. The Caribbean nation of Trinidad and Tobago said on December 15, 2025, it had authorized US military aircraft to use its airports, amid growing fears Washington may be preparing an attack on nearby Venezuela. Juan BARRETO / AFP
ANP / AFP / Juan Barreto

De Venezolaanse regering heeft melding gemaakt van Amerikaanse aanvallen op het land. Washington zou uit zijn op de rijkdommen van Venezuela en daarom agressie plegen, zegt de regering. President Nicolás Maduro heeft de noodtoestand uitgeroepen en tot een algehele mobilisatie opgeroepen. Volgens de Amerikaanse nieuwszender CBS heeft president Donald Trump tot aanvallen op Venezuela besloten.

Maduro heeft melding gemaakt van Amerikaanse aanvallen in de hoofdstad en drie deelstaten. De drie staten liggen vlak bij Caracas. Het zou volgens hem gaan om „uitermate ernstige militaire agressie”. Er zouden twee plaatsen aan de kust en militaire bases bij en in Caracas zijn aangevallen. Delen van de Venezolaanse hoofdstad zitten zonder stroom. Belangrijk doelwit was naar verluidt een groot militair complex in het zuiden van Caracas, Fuerte Tiuna.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.

ANP

Het beste van Metro in je inbox 🌐

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang tot drie keer per week een selectie van onze mooiste verhalen.

Reacties