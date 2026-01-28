Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Voorlopig rapport Amerikaans ministerie: niet één, maar twee agenten schoten op Alex Pretti

Er wordt steeds meer bekend over de dood van verpleegkundige Alex Pretti. Waar er eerder nog werd gedacht dat hij door één agent werd beschoten, blijkt nu uit een nieuw rapport dat hij door twee agenten is neergeschoten. Het rapport, dat onder andere in handen is van CBS News, schetst een schrijnend beeld van wat zich die dag in de Amerikaanse stad Minneapolis heeft afgespeeld.

Volgens het rapport voerden agenten van de grenswacht CBP zaterdagochtend in Minneapolis een operatie uit toen ze werden tegengehouden door twee vrouwen en Pretti. Er zou een worsteling zijn ontstaan, waarbij één van de agenten riep dat Pretti een pistool had. Vijf seconden later vuurden twee agenten hun wapens op Pretti af. Daarna zei een collega dat hij Pretti’s wapen had.

Vragen over integriteit onderzoek dood Alex Pretti

Deze versie wijkt af van die van het ministerie van Binnenlandse Veiligheid, dat eerder stelde dat een agent ‘verdedigingsschoten’ had gelost. Volgens het ministerie was Pretti de agenten genaderd met een vuurwapen en zagen één van hen zich genoodzaakt zich te verdedigen.

Volgens het nieuwe rapport verwijderden de agenten Pretti’s wapen en bewaarden ze het in een voertuig van de overheid. Deze beslissing roept vraagtekens op over de integriteit van het onderzoek, aldus CBS News. De agenten zouden het wapen niet volgens de procedures hebben veiliggesteld. Het had bijvoorbeeld in een speciale plastic bewijszak moeten worden bewaard met gegevens zoals een datum, een objectomschrijving en de naam van de persoon die het in de zak heeft gedaan.

ANP

Reacties