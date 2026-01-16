Redactie Metro
Venezuela stelt dodental bij na Amerikaanse aanval

Armed police officers arrive at the Metropolitan Detention facility in the Brooklyn borough of New York, where ousted president Nicolas Maduro is expected to be held, on January 3, 2026 in New York City. President Donald Trump said January 3 that the United States will
ANP / AFP / John Lamparski

Het aantal doden door de Amerikaanse aanval op Venezuela is bijgesteld naar 83. Het Venezolaanse ministerie van Defensie zegt dat 47 Venezolaanse militairen zijn omgekomen en niet 23, zoals eerder werd gemeld.

Onder de doden zijn ook Cubaanse militairen. Een deel van hen maakte deel uit van het beveiligingsteam van president Nicolás Maduro. Meer dan 112 anderen zouden gewond zijn geraakt bij de Amerikaanse aanval van twee weken geleden. Het is niet duidelijk hoeveel burgerslachtoffers er zijn gevallen.

De Amerikaanse aanval begon met bombardementen op militaire doelen, waarna Maduro en zijn vrouw gevangen werden genomen. De twee worden vastgehouden in de Verenigde Staten, waar ze zijn aangeklaagd voor onder meer narcoterrorisme en het importeren van cocaïne.

ANP

