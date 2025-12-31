Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Zelensky benadrukt in nieuwjaarsboodschap ‘hoop en vertrouwen’

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft in zijn nieuwjaarsboodschap zijn vertrouwen in vrede in Oekraïne benadrukt. „We geloven in vrede, zullen ervoor vechten en ervoor werken.”

Het afgelopen jaar werd gekenmerkt door „de loyaliteit en standvastigheid, de principes en het dagelijkse werk van de Oekraïners”, schreef Zelensky op Facebook en X. „Dit jaar was mogelijk dankzij onze verdedigers.” Hij dankte iedereen die „voor Oekraïne en voor vrijheid en waardigheid” heeft gestreden.

De Oekraïners gaan samen verder „met wat ons verbindt: ervaring en herinnering, onze moedertaal, hoop en geloof”, aldus Zelensky in de berichten, waarbij hij een foto plaatste waarop hij samen met zijn vrouw Olena voor een versierde kerstboom staat.

De toon van de toespraak stond in contrast met die van de Russische president Vladimir Poetin, die in zijn nieuwjaarsboodschap zijn vertrouwen in de Russische overwinning in de oorlog in Oekraïne uitsprak.

ANP

