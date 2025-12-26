Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Zelensky zegt ‘klaar’ te zijn voor referendum over vredesplan

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky zegt „klaar” te zijn om een referendum te houden over het plan dat een einde moet maken aan de oorlog in Oekraïne. Dat zegt het staatshoofd tegen nieuwssite Axios. Voorwaarde voor het houden van de volksraadpleging is wel dat Rusland instemt met een staakt-het-vuren van in ieder geval zestig dagen.

Zelensky ontmoet zondag in Florida zijn Amerikaanse ambtgenoot Donald Trump om het te hebben over onder meer veiligheidsgaranties voor zijn land na een bestand. Tijdens de aankondiging van die ontmoeting zei Zelensky nog dat een akkoord voor „90 procent” rond is. Hij voegde eraan toe dat „er nog voor het nieuwe jaar veel besloten kan worden”.

Axios meldt nu dat de Oekraïense leider hoopt dit weekend nog een handtekening te kunnen zetten onder een akkoord. Eerder vrijdag was Zelensky daarover terughoudender. Toen zei hij niet zeker te zijn of het overleg in de VS zal leiden tot een definitief akkoord.

‘Laatste stap’

Zelensky schrijft op X met meerdere wereldleiders contact te hebben gehad om voorafgaand aan de ontmoeting met de Amerikanen de gemeenschappelijke doelen af te stemmen. Ook met NAVO-baas Mark Rutte zegt Zelensky te hebben gesproken, om „niet alleen de Oekraïense, maar ook de Europese belangen te dienen”.

De Russische viceminister van Buitenlandse Zaken, Sergej Rjabkov, zei in een bekend Russisch interviewprogramma dat Moskou en Washington dicht bij een oplossing zijn voor de oorlog in Oekraïne, maar dat de partijen nog wel „de laatste stap” moeten zetten. „Of we tot een akkoord kunnen komen, hangt af van de politieke wil van de andere kant”, aldus Rjabkov.

Volgens de bestuurder zouden westerse partijen, met name de Europese Unie, proberen een mogelijk akkoord te torpederen. Het plan zoals dat nu voorligt, noemde hij „radicaal anders” dan het concept dat president Vladimir Poetin en Donald Trump in augustus bespraken in Anchorage. Desgevraagd wilde Rjabkov geen antwoord geven op een mogelijke tijdlijn voor een akkoord.

ANP

