Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Overleg vredesplan Oekraïne zondag vervolgd in Berlijn

Afgevaardigden van de VS, Oekraïne, Duitsland en andere landen spreken elkaar zondag in Berlijn over een vredesplan voor Oekraïne. Dat meldt het Duitse persbureau DPA op basis van overheidsbronnen. Eerder werd gezegd dat de partijen elkaar „dit weekend” zouden treffen in de Duitse hoofdstad. Aanvankelijk was ook onduidelijk of de Oekraïense delegatie zou deelnemen aan de gesprekken. Waar en wanneer er zondag wordt gesproken, is niet bekendgemaakt.

Naar verwachting arriveert de Oekraïense president Volodymyr Zelensky maandag ook in Berlijn, voor overleg met EU-leiders en de NAVO. Ook demissionair premier Dick Schoof zal daarbij aanwezig zijn.

Eerder op zaterdag zei de Turkse president Recep Tayyip Erdogan na een ontmoeting met de Russische president Vladimir Poetin in Turkmenistan dat hij denkt dat vrede „niet ver weg” is. De twee spraken elkaar rond een top waarbij ook Iran aanwezig was.

ANP

Vorige Volgende

Reacties