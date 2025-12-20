Deel dit artikel: Share App Mail Pin

VS stellen driehoeksoverleg voor met Oekraïne en Rusland

De Verenigde Staten hebben voorgesteld om in Florida gesprekken te voeren samen met Oekraïense en Russische vertegenwoordigers. Dat zei de Oekraïense president Volodymyr Zelensky zaterdag tegen verslaggevers.

Of Oekraïne akkoord gaat met een overleg tussen de drie landen hangt volgens Zelensky af van lopende gesprekken tussen de VS en Oekraïne. Mogelijk neemt ook een Europese delegatie deel aan de gesprekken. Zelensky zei ook dat hij van plan is de kwestie te bespreken met het hoofd van de Oekraïense delegatie, Roestem Oemjerov.

Een Russische delegatie onder leiding van gezant Kirill Dmitriev is al in Florida. Later op zaterdag voeren de Russen overleg met de Amerikaanse gezant Steve Witkoff en Jared Kushner, de schoonzoon van president Donald Trump. Buitenlandminister Marco Rubio zei tegen Amerikaanse media dat ook hij mogelijk aan de gesprekken deelneemt.

De Amerikaanse regering werkt aan een vredesplan tussen Oekraïne en Rusland.

ANP

Reacties