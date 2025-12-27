Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Thailand en Cambodja ondertekenen ‘onmiddellijk’ staakt-het-vuren

Thailand en Cambodja hebben een staakt-het-vuren ondertekend na bijna drie weken van hevige gevechten aan de grens. Ze hebben drie dagen onderhandeld over het stoppen van het dodelijke grensconflict.

„Beide partijen komen overeen om per direct een staakt-het-vuren in te stellen, met ingang van 12.00 uur ’s middags (lokale tijd) op 27 december 2025. Dit betreft alle soorten wapens, inclusief aanvallen op burgers, civiele objecten en infrastructuur, en militaire doelen van beide zijden, in alle gevallen en alle gebieden”, aldus een gezamenlijke verklaring.

Door het geweld zijn zeker 47 doden gevallen en meer dan 1 miljoen mensen ontheemd geraakt. De partijen zijn overeengekomen alle troepenbewegingen te bevriezen en bewoners in grensgebieden zo snel mogelijk naar huis te laten terugkeren. Ook is afgesproken dat Thailand achttien gevangen Cambodjaanse militairen vrijlaat als het bestand 72 uur van kracht is. De onenigheid over de grens is nog niet opgelost.

Tientallen jaren oude ruzie

Het conflict komt voort uit een tientallen jaren oude ruzie over waar de grens precies ligt. Die grens is lang geleden getrokken in de koloniale tijd en is ongeveer 800 kilometer lang. In het grensgebied staan oude tempels die beide landen claimen. Het huidige conflict begon op 8 december. Ze geven elkaar de schuld van het schenden van een bestand.

Thailand en Cambodja ondertekenden afgelopen oktober een bestandsverklaring in het bijzijn van de Amerikaanse president Donald Trump, nadat in juli gevechten waren uitgebroken. De gevechten, die vijf dagen duurden, kostten ook al minstens 48 mensen het leven voordat Trump ingreep om een wapenstilstand te regelen.

De Zuidoost-Aziatische landen spraken elkaar deze week, nadat ze dat hadden afgesproken tijdens een crisisoverleg van de ASEAN over het grensconflict. De organisatie van Zuidoost-Aziatische landen, waar Thailand en Cambodja lid van zijn, drong aan op maximale terughoudendheid en onmiddellijke stappen om de gevechten te stoppen.

