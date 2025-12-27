Redactie Metro
Redactie Metro Buitenland vandaag
Leestijd: 1 minuut

Miljoen mensen in Kyiv nog zonder stroom na aanvallen

Ukrainian rescuers stand in front of a damaged residential building following Russian drones and missiles attack in Kyiv, on December 27, 2025, amid the Russian invasion in Ukraine. Russia pummelled Ukraine's capital with drones and missiles on December 27, killing a woman and cutting power to hundreds of thousands, ahead of the latest talks between the presidents of Ukraine and the US. VLADYSLAV MUSIENKO / AFP
ANP / AFP / VLADYSLAV MUSIENKO

In Kyiv en omgeving hebben 1 miljoen mensen volgens een Oekraïense energiemaatschappij nog steeds geen stroom na de Russische aanvallen van zaterdagochtend. In de regio wonen naar schatting 3 miljoen mensen. De temperatuur is volgens weerberichten 1 graad Celsius en zakt zondag en komende week naar temperaturen voortdurend onder nul.

Rusland en Oekraïne bestoken elkaar dagelijks met drones en raketten. De Oekraïense leider Zelensky zegt dat de Russische beschietingen aangeven dat het Kremlin geen vrede wil. De burgemeester van Moskou, Sergej Sobjanin, heeft zaterdag melding gemaakt van het neerhalen van acht Oekraïense drones boven Moskou in drie uur tijd en elf andere Oekraïense drones buiten de stad op weg naar Moskou.

Rusland heeft melding gemaakt van de verovering van Myrnohrad en Hoeljajpole. Myrnohrad lag vrijwel omsingeld achter de stad Pokrovsk die al in Russische handen was. Hoeljajpole ligt 100 kilometer zuidwestelijker.

ANP

