Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Groep militairen claimt staatsgreep te hebben gepleegd in Benin

Militairen in het West-Afrikaanse Benin hebben op de staatstelevisie gezegd dat ze president Patrice Talon hebben afgezet. De 67-jarige zakenman en politicus Talon werd in 2016 tot president gekozen. Hij zou in april volgend jaar afstand doen van de macht. Volgens ministers is de poging tot staatsgreep mislukt.

Het is niet duidelijk wat er precies gebeurd is en waar Talon is. Volgens de militairen op de televisie is hij in veiligheid en neemt het leger de macht over. Hun claim wordt door verscheidene bronnen, inclusief militaire bronnen, weersproken. Minister van Binnenlandse Zaken Alassane Seidou zei dat de strijdkrachten zondag een staatsgreep hebben verijdeld. Zijn collega van Buitenlandse Zaken, Olushegun Adjadi Bakari, zei dat troepen loyaal aan de president de orde herstellen.

Een groep militairen zou zich meester hebben gemaakt van het televisiegebouw maar pogingen andere strategische plekken in te nemen zouden zijn mislukt. Ze zouden ook niet zijn doorgedrongen tot het paleis van de president en evenmin tot diens residentie. Volgens meldingen van de Franse ambassade is er geschoten in de buurt van het presidentiële paleis. De militairen zeiden op de televisie onder meer dat de grondwet is opgeschort en de grenzen zijn gesloten.

Felle veroordeling

De West-Afrikaanse Economische Gemeenschap (Ecowas) en de Afrikaanse Unie hebben de poging tot staatsgreep fel veroordeeld.

Benin is een land van naar schatting dertien miljoen inwoners. Katoen is een belangrijk product voor de nationale economie en is goed voor circa 80 procent van de inkomsten uit export.

Eind november nog was er in het West-Afrikaanse Guinee-Bissau een militaire staatsgreep. Sinds 2020 zijn er in Afrika tien staatsgrepen geweest. In Mali waren er twee tussen augustus 2020 en mei 2021. In dat laatste jaar was er ook een staatsgreep in Guinée. In oktober 2021 greep legerleider generaal Abdel Fattah al-Burhan de macht in Soedan. Drie maanden later was er een militaire staatsgreep in Burkina Faso, gevolgd door nog een staatsgreep eind september van dat jaar. In juli 2023 was er een coup in Niger en ruim een maand later een in Gabon. In oktober dit jaar was er ook een in Madagaskar.

ANP

Reacties