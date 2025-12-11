Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Nu ook IJsland afhaakt: blijft er straks nog wel een Songfestival over? Dit is wat we weten

De boycot van het Eurovisie Songfestival groeit. Na Nederland, Spanje, Slovenië en Ierland heeft nu ook IJsland besloten om in 2026 niet af te reizen naar Wenen.

Daarmee staat het festival opnieuw in de schijnwerpers, maar niet vanwege glitter, spektakel of een spraakmakende inzending. De vraag die steeds luider klinkt is dan ook: hoelang houdt het Songfestival dit nog vol? En gaat het festijn überhaupt nog wel door?

Steeds meer landen trekken de stekker uit Eurovisie Songfestival

Het besluit van de IJslandse omroep RÚV volgde na een bestuursvergadering waarin werd gekeken naar de impact van de toelating van Israël. De omroep stelt dat de deelname van Israël tot verdeeldheid leidt en dat deelname daardoor niet meer haalbaar is. Daarmee sluit IJsland zich aan bij landen die eerder al aangaven niet te komen.

Nederland, Spanje, Slovenië en Ierland stapten al eerder op, mede vanwege zorgen over de manier waarop Israël zich presenteerde tijdens de vorige editie. De discussie draaide daarbij niet alleen om de oorlog in Gaza, maar ook om een promotiecampagne die volgens meerdere landen in strijd was met de regels van de European Broadcasting Union (EBU).

Ondanks de bezwaren bleef Israël welkom, omdat een meerderheid van de omroepen instemde met nieuwe regels en daarmee automatisch tegen een aparte stemming over Israël koos.

EBU komt met aanpassingen, maar vertrouwen blijft broos

Om het vertrouwen te herstellen, kondigde de EBU een aantal wijzigingen aan. Zo mogen kijkers nog maar tien keer per creditcard stemmen, worden grote promotiecampagnes verboden en keren jury’s terug in de halve finales. De organisatie zegt dat deze aanpassingen moeten zorgen voor een eerlijkere wedstrijd.

Financieel lijkt de schade voorlopig te overzien. Door de terugkeer van Bulgarije, Roemenië en Moldavië verwacht de EBU uit te komen op ongeveer 35 deelnemende landen. Dat zijn er iets minder dan vorig jaar, maar nog altijd ruim voldoende voor een vol programma, wat zou betekenen dat het Eurovisie Songfestival gewoon door kan gaan.

Toch valt het de organisatie zwaar dat juist grote spelers afhaken. Spanje hoort normaal bij de landen die zich automatisch in de finale plaatsen door een groot bedrag te betalen, en Nederland is een vaste naam sinds de allereerste editie in 1956.

Er kwamen dan ook wisselende reacties op het nieuws dat Nederland zich terugtrok uit de 70ste editie van het Eurovisie Songfestival.

Artiesten staan onder grotere druk

De afwegingen spelen niet alleen achter de schermen. Artiesten voelen de gevolgen al vóórdat ze een voet op het podium zetten. In het Verenigd Koninkrijk bleek uit een peiling dat bijna 70 procent van het publiek liever had gezien dat de BBC niet zou deelnemen als Israël mocht meedoen. Het beeld is duidelijk: wie volgend jaar voor zijn land optreedt, moet rekening houden met stevige kritiek.

In Portugal ontstaat zelfs een nieuw fenomeen. Winnaars van het nationale songfestival zijn niet langer verplicht om door te gaan naar het Eurovisie Songfestival. Sommige acts kondigen vooraf al aan thuis te blijven als zij winnen, omdat ze niet willen deelnemen onder de huidige omstandigheden.

Eurovisie Songfestival moest landen samenbrengen

Het Songfestival werd ooit opgericht om landen samen te brengen. Maar in plaats van verbroedering, domineren politieke spanningen en verdeeldheid de gesprekken. De muzikale prestaties verdwijnen naar de achtergrond, terwijl discussies over ingewikkelde geopolitiek de toon bepalen.

Dat maakt de toekomst van het festival onzeker. De EBU houdt vast aan de uitnodiging voor Israël en lijkt niet bereid tot zwaardere maatregelen. Daardoor is niet duidelijk of de boycot zal groeien, met alle gevolgen van dien, of dat de rust uiteindelijk terugkeert.

Hoe nu verder?

Voor nu gaat het Eurovisie Songfestival van 2026 gewoon door in Wenen van 12 tot en met 16 mei. Maar de keuze van IJsland laat opnieuw zien hoe broos het draagvlak is. Verschillende omroepen, waaronder AVROTROS, blijven nauwlettend volgen hoe de EBU de nieuwe regels uitvoert en wat dat betekent voor toekomstige deelname.

Of de editie van 2026 een nieuwe start wordt of juist een kantelpunt in de geschiedenis van het festival, zal de komende maanden blijken.

Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:

Vorige Volgende

Reacties