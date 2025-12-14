Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Persconferentie: schietpartij Bondi Beach vermoedelijk terrorisme

De dodelijke schietpartij bij Bondi Beach in Sydney betrof vermoedelijk een terroristische daad. Dat wordt gemeld in een persconferentie over het voorval met de premier van New South Wales en de politiecommissaris. Bij het voorval vielen zeker twaalf doden, aldus premier Chris Minns. Eerder meldden autoriteiten nog dat er tien doden waren gevallen, onder wie een van de vermoedelijke daders. Ook werden „verschillende geïmproviseerde explosieven” aangetroffen. De explosievenopruimingsdienst is ter plaatse.

Volgens Minns was de daad gericht tegen de Joodse gemeenschap in Sydney. Op het moment van de schietpartij waren zo’n duizend mensen bijeen op het strand voor het begin van de chanoekaviering, een achtdaags joods feest, aldus de politiechef tijdens de persconferentie. Eerder schreef The Jerusalem Post nog dat het om het dubbele aantal aanwezigen zou gaan.

De Australische premier Anthony Albanese, die ook bij de persconferentie aanwezig is, spreekt van een „aanval op allen” in Australië. „Als premier zeg ik namens alle Australiërs tegen de Joodse gemeenschap: we staan naast jullie, we omarmen wie jullie zijn, en willen jullie op het hart drukken: jullie hebben alle recht om trots te zijn op wie jullie zijn en wat jullie geloven – jullie verrijken ons als een natie.” De premier voegde eraan toe „ieder middel benodigd” in te zetten om ervoor te zorgen dat Joden in het land veilig kunnen zijn.

Ook sprak Albanese lof uit over de „helden” die ingrepen toen de schutters het vuur openden. Op beelden bij lokale en sociale media was te zien hoe iemand van achteren een van de schutters benaderde en wist te ontwapenen. De persconferentie werd eerder kort uitgesteld omdat bij een van de vermoedelijke schutters een huiszoeking werd gedaan.

