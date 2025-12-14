Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Politie Sydney ontmantelt vermoedelijk geïmproviseerd explosief

De politie in Sydney is bezig met het onschadelijk maken van wat vermoedelijk een geïmproviseerd explosief is bij Bondi Beach. Dat meldt de Australische publieke omroep. Bij een schietpartij nabij dat populaire Australische strand kwamen zeker tien mensen om het leven, onder wie een van de vermoedelijke schutters. Een tweede schutter zou in kritieke toestand verkeren. Er werden twee arrestaties verricht.

Volgens de politie raakten zeker elf mensen gewond, onder wie twee agenten en dus een vermoedelijke dader. Aanvankelijk werd gemeld dat het om twaalf gewonden zou gaan. De politie weerspreekt dat nu op X.

Op het strand was op het moment van de schietpartij een grote chanoekaviering gaande, een achtdaags joods feest dat deze zondag is begonnen. Of er verband is met de schietpartij, is nog niet duidelijk.

ANP

