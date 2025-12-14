Redactie Metro
Redactie Metro Buitenland vandaag
Leestijd: 1 minuut

Politie Sydney ontmantelt vermoedelijk geïmproviseerd explosief

epa09413099 Police are seen patrolling Bondi Beach in Sydney, New South Wales, Australia, 14 August 2021. Greater Sydney and surrounding regions are in lockdown until at least 28 August and the New South Wales Hunter will be locked down for a week as health authorities battle to contain an outbreak of the virulent Delta strain. EPA/DAN HIMBRECHTS AUSTRALIA AND NEW ZEALAND OUT
ANP / EPA / DAN HIMBRECHTS

De politie in Sydney is bezig met het onschadelijk maken van wat vermoedelijk een geïmproviseerd explosief is bij Bondi Beach. Dat meldt de Australische publieke omroep. Bij een schietpartij nabij dat populaire Australische strand kwamen zeker tien mensen om het leven, onder wie een van de vermoedelijke schutters. Een tweede schutter zou in kritieke toestand verkeren. Er werden twee arrestaties verricht.

Volgens de politie raakten zeker elf mensen gewond, onder wie twee agenten en dus een vermoedelijke dader. Aanvankelijk werd gemeld dat het om twaalf gewonden zou gaan. De politie weerspreekt dat nu op X.

Op het strand was op het moment van de schietpartij een grote chanoekaviering gaande, een achtdaags joods feest dat deze zondag is begonnen. Of er verband is met de schietpartij, is nog niet duidelijk.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.

ANP

Het beste van Metro in je inbox 🌐

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang tot drie keer per week een selectie van onze mooiste verhalen.

Reacties