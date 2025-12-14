Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Dodental aanslag in Sydney opgelopen tot minstens 16

Zeker zestien mensen zijn omgekomen door de schietpartij bij Bondi Beach in Sydney, meldt de politie van de Australische deelstaat New South Wales op X. Eerder was sprake van twaalf doden, inclusief een van de schutters. Minstens veertig slachtoffers worden nog verzorgd in het ziekenhuis.

Volgens deelstaatminister Ryan Park is een van de doden een kind. Onder de in het ziekenhuis opgenomen gewonden bevinden zich vier kinderen, aldus Park tegen ABC News.

Twee schutters openden zondag het vuur op het strand Bondi Beach, waar het begin van het joodse feest Chanoeka werd gevierd. Een van hen werd gedood, de ander verkeert in kritieke toestand. De politie onderzoekt nog of er meer mensen achter de aanslag zaten, die de lokale autoriteiten als terreurdaad hebben bestempeld.

