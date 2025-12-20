Redactie Metro
Redactie Metro Buitenland vandaag
Leestijd: 1 minuut

Russische gezant onderweg naar Miami voor Oekraïne-gesprekken

epa12565009 US Presidential Envoy Steve Witkoff (R) and and Kirill Dmitriev (L), CEO of the Russian Direct Investment Fund (RDIF), Special Representative of the President of the Russian Federation for Investment and Economic Cooperation with Foreign Countries, attend a meeting with Russian President Vladimir Putin (not pictured) at the Kremlin in Moscow, Russia, 02 December 2025. Putin received Witkoff and Kushner to discuss US President Trump's 'peace plan' for Ukraine. EPA/KRISTINA KORMILITSINA / SPUTNIK / KREMLIN POOL MANDATORY CREDIT
ANP / EPA / KRISTINA KORMILITSINA / SPUTNIK / KREMLIN POOL

De Russische gezant Kirill Dmitriev is onderweg naar het Amerikaanse Miami om deel te nemen aan gesprekken over het beëindigen van de oorlog in Oekraïne, meldt hij op X.

„Terwijl oorlogsstokers overwerken in een poging het Amerikaanse vredesplan voor Oekraïne te ondermijnen, herinnerde ik me deze video van mijn vorige bezoek”, schrijft Dmitriev, terwijl hij een video deelt van een zon die fel door de wolken schijnt.

Sinds vrijdag vindt er een tweedaags overleg plaats in Miami tussen onderhandelaars van de VS en Oekraïne. Europa is daar ook bij aanwezig en de Amerikaanse buitenlandminister Marco Rubio zei zaterdag mogelijk ook aan te schuiven.

Het is onwaarschijnlijk dat Dmitriev rechtstreeks met Oekraïense en Europese onderhandelaars praat.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.

ANP

Het beste van Metro in je inbox 🌐

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang tot drie keer per week een selectie van onze mooiste verhalen.

Reacties