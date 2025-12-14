Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Uiterst rechtse José Antonio Kast wint presidentsverkiezing Chili

De radicaalrechtse advocaat José Antonio Kast heeft zondag de presidentsverkiezingen in Chili gewonnen. Hij behaalde 59,2 procent van de stemmen in de tweede ronde, tegenover 40,8 procent voor de linkse kandidaat Jeannette Jara, die haar nederlaag heeft erkend.

Kast wist kiezers te overtuigen door in te spelen op zorgen over criminaliteit en migratie. Hij pleit onder meer voor de inzet van het leger in probleemwijken, strengere grenscontroles en de uitzetting van migranten zonder verblijfsvergunning.

De kiesuitslag betekent de scherpste ruk naar rechts in Chili sinds het einde van de militaire dictatuur in 1990. Het is Kasts derde poging om president te worden, nadat hij in 2021 nog verloor van de huidige president Gabriel Boric.

Hoewel Chili relatief veilig blijft vergeleken met andere landen in de regio, is het geweld de afgelopen jaren toegenomen. Vooral de instroom van migranten uit Venezuela en de opkomst van georganiseerde misdaad hebben het politieke debat verhard.

