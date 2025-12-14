Redactie Metro
Redactie Metro Buitenland gisteren
Leestijd: 1 minuut

Uiterst rechtse José Antonio Kast wint presidentsverkiezing Chili

Chile's presidential candidate Jose Antonio Kast, of the Partido Republicano party, speaks next to his wife Maria Pia Adriasola (R) outside a polling station after casting his ballot during the presidential runoff election in Paine, south of Santiago, on December 14, 2025. Chileans head to the polls for a presidential runoff between Jeannette Jara, a communist backed by a broad left coalition, and Jose Antonio Kast, a devout far-right politico promising a hard line on security and migration. Javier TORRES / AFP
ANP / AFP / Javier Torres

De radicaalrechtse advocaat José Antonio Kast heeft zondag de presidentsverkiezingen in Chili gewonnen. Hij behaalde 59,2 procent van de stemmen in de tweede ronde, tegenover 40,8 procent voor de linkse kandidaat Jeannette Jara, die haar nederlaag heeft erkend.

Kast wist kiezers te overtuigen door in te spelen op zorgen over criminaliteit en migratie. Hij pleit onder meer voor de inzet van het leger in probleemwijken, strengere grenscontroles en de uitzetting van migranten zonder verblijfsvergunning.

De kiesuitslag betekent de scherpste ruk naar rechts in Chili sinds het einde van de militaire dictatuur in 1990. Het is Kasts derde poging om president te worden, nadat hij in 2021 nog verloor van de huidige president Gabriel Boric.

Hoewel Chili relatief veilig blijft vergeleken met andere landen in de regio, is het geweld de afgelopen jaren toegenomen. Vooral de instroom van migranten uit Venezuela en de opkomst van georganiseerde misdaad hebben het politieke debat verhard.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.

ANP

Het beste van Metro in je inbox 🌐

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang tot drie keer per week een selectie van onze mooiste verhalen.

Reacties