Zelensky is dankbaar voor de 90 miljard euro van Europa
De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft op X zijn dankbaarheid uitgesproken voor de lening van 90 miljard euro die Europese leiders afsluiten voor Oekraïne. „Dit is aanzienlijke steun die onze weerbaarheid werkelijk versterkt”, schrijft Zelensky.
De EU-leiders kwamen aanvankelijk samen om de mogelijkheid van het gebruik van bevroren Russische tegoeden om Oekraïne uit geldnood te helpen, te bespreken. Over dit plan konden de leiders geen overeenstemming bereiken, waarna werd besloten de gezamenlijke lening af te sluiten.
Zelensky ziet garantie voor komende jaren
„Het is belangrijk dat Russische tegoeden onbeweeglijk blijven en dat Oekraïne een financiële zekerheidsgarantie heeft gekregen voor de komende jaren. Dank u voor het resultaat en voor de eensgezindheid. Samen verdedigen we de toekomst van ons continent”, aldus de Oekraïense president Zelensky.
ANP