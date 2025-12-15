Zoon van regisseur Rob Reiner gearresteerd na dood ouders
De zoon van regisseur Rob Reiner, Nick Reiner, is gearresteerd, meldt de politie van Los Angeles. De Amerikaanse regisseur en zijn vrouw werden zondag dood aangetroffen in hun huis in LA. De politie gaat uit van een misdrijf.
ANP