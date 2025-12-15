Redactie Metro
Zoon van regisseur Rob Reiner gearresteerd na dood ouders

epa12593224 (FILE) - Rob Reiner (R) and Michelle Reiner (L) arrive for the Medallion Ceremony honoring the recipients of the 46th Annual Kennedy Center Honors at the Department of State in Washington, DC, USA, 02 December 2023 (reissued 15 December 2025). On the evening of 14 December 2025, the bodies of two people, a 78-year-old man and 68-year-old woman, were found in a home in Brentwood owned by Reiner. A statement issued by the Reiner family confirmed the deaths of Rob Reiner, 78, and his wife Michele Singer Reiner, 68. According to a statement by the Los Angeles Police Department, detectives from the Robbery and Homicide Division are handling the case. EPA/Ron Sachs / POOL
ANP / EPA / Ron Sachs / POOL

De zoon van regisseur Rob Reiner, Nick Reiner, is gearresteerd, meldt de politie van Los Angeles. De Amerikaanse regisseur en zijn vrouw werden zondag dood aangetroffen in hun huis in LA. De politie gaat uit van een misdrijf.

ANP

