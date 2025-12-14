Redactie Metro
Redactie Metro Buitenland vandaag
Leestijd: 1 minuut

Netanyahu hekelt Australische erkenning Palestijnse staat

epa12579008 Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu delivers a speech during a plenary session of the Knesset, the Israeli parliament, in Jerusalem, 08 December 2025. The session included a 40-signature debate initiated by the opposition regarding Israel's international status. EPA/ABIR SULTAN
ANP / EPA / ABIR SULTAN

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu zegt zijn Australische ambtgenoot te hebben gewaarschuwd dat door het erkennen van een Palestijnse staat Australië olie gooit op „het antisemitische vuur”. Volgens Netanyahu, die op televisie reageerde op de schietpartij bij Bondi Beach, heeft hij Anthony Albanese in augustus een brief gestuurd waarin hij die stap ten zeerste afraadde. Ook zou Netanyahu hebben geschreven dat antisemitisme „zich verspreidt als leiders zich er niet tegen uitspreken”. Hij voegde eraan toe dat Albanese „zwakte moet vervangen door handelen”.

Het strand in Sydney was zondag het noodlottige toneel van een dodelijke aanslag gericht tegen joden die er Chanoeka vierden. Volgens de autoriteiten hadden de daders een terroristisch motief. Zeker twaalf mensen kwamen om toen meerdere schutters het vuur openden. Nadien werden twee mensen opgepakt, van wie één in kritieke toestand. Onder de tientallen gewonden zouden twee agenten zijn.

Over de aanslag zegt Netanyahu zondag dat deze deed „kijken in de diepten van het kwaad”. Ook sprak hij van „moord in koelen bloede”.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.

ANP

Het beste van Metro in je inbox 🌐

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang tot drie keer per week een selectie van onze mooiste verhalen.

Reacties