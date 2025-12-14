Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Netanyahu hekelt Australische erkenning Palestijnse staat

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu zegt zijn Australische ambtgenoot te hebben gewaarschuwd dat door het erkennen van een Palestijnse staat Australië olie gooit op „het antisemitische vuur”. Volgens Netanyahu, die op televisie reageerde op de schietpartij bij Bondi Beach, heeft hij Anthony Albanese in augustus een brief gestuurd waarin hij die stap ten zeerste afraadde. Ook zou Netanyahu hebben geschreven dat antisemitisme „zich verspreidt als leiders zich er niet tegen uitspreken”. Hij voegde eraan toe dat Albanese „zwakte moet vervangen door handelen”.

Het strand in Sydney was zondag het noodlottige toneel van een dodelijke aanslag gericht tegen joden die er Chanoeka vierden. Volgens de autoriteiten hadden de daders een terroristisch motief. Zeker twaalf mensen kwamen om toen meerdere schutters het vuur openden. Nadien werden twee mensen opgepakt, van wie één in kritieke toestand. Onder de tientallen gewonden zouden twee agenten zijn.

Over de aanslag zegt Netanyahu zondag dat deze deed „kijken in de diepten van het kwaad”. Ook sprak hij van „moord in koelen bloede”.

