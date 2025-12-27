Redactie Metro
Redactie Metro Buitenland vandaag
Leestijd: 1 minuut

Rusland voert raketaanval uit op Kyiv

People take shelter at a metro station during Russian air attacks in Kyiv on December 27, 2025, amid the Russian invasion of Ukraine. Several powerful explosions rocked Kyiv on Saturday as authorities warned that the Ukrainian capital was under threat of missile attack.
ANP / AFP / Serhii Okunev

Rusland heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag Kyiv en andere regio’s in Oekraïne aangevallen met onder meer raketten en drones. In de hoofdstad klonken explosies en het leger meldde op Telegram dat er raketten werden ingezet.

Volgens burgemeester Vitali Klitsjko van Kyiv raakten bij de aanvallen vier mensen gewond. Drie van hen zijn opgenomen in het ziekenhuis. Daarnaast brak er onder meer brand uit in een tankstation.

Polen meldde later in de nacht dat het twee luchthavens, die van Rzeszów en Lublin, tijdelijk had gesloten wegens de Russische aanvallen op Oekraïne.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.

ANP

Het beste van Metro in je inbox 🌐

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang tot drie keer per week een selectie van onze mooiste verhalen.

Reacties