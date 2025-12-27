Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Rusland voert raketaanval uit op Kyiv

Rusland heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag Kyiv en andere regio’s in Oekraïne aangevallen met onder meer raketten en drones. In de hoofdstad klonken explosies en het leger meldde op Telegram dat er raketten werden ingezet.

Volgens burgemeester Vitali Klitsjko van Kyiv raakten bij de aanvallen vier mensen gewond. Drie van hen zijn opgenomen in het ziekenhuis. Daarnaast brak er onder meer brand uit in een tankstation.

Polen meldde later in de nacht dat het twee luchthavens, die van Rzeszów en Lublin, tijdelijk had gesloten wegens de Russische aanvallen op Oekraïne.

ANP

Reacties