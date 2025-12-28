Redactie Metro
Redactie Metro Buitenland vandaag
Leestijd: 1 minuut

Regeringspartij Kosovo wint verkiezingen, mogelijk einde impasse

Kosovo's acting Prime Minister and leader of the Vetevendosje Movement (LVV) Albin Kurti addresses the press after casting his vote at a polling station in Pristina on December 28, 2025. Kosovo voters head to the polls on December 28, 2025 for snap parliamentary elections, hoping to end ten months of political deadlock and crisis. Armend NIMANI / AFP
ANP / AFP / Armend Nimani

De partij van premier Albin Kurti heeft bij de Kosovaarse verkiezingen ongeveer de helft van de stemmen gekregen, blijkt uit de voorlopige uitslagen. Dat betekent dat die waarschijnlijk een nieuwe regering kan vormen en er een einde kan komen aan de politieke impasse die al maanden duurt.

Het is nog niet zeker of Kurti’s Vetevendosje genoeg zetels krijgt om alleen een regering te vormen. Mocht dat niet lukken, dan verwachten waarnemers dat de premier makkelijk een kleine coalitiepartner kan vinden.

Kosovo ging in februari ook al naar de stembus. Toen lukte het Kurti niet om een meerderheid te krijgen en de maandenlange coalitiegesprekken liepen op niets uit. In november besloot de president daarom het parlement te ontbinden en opnieuw verkiezingen uit te schrijven.

Het Balkanland heeft haast om de politieke crisis te beëindigen. Parlementariërs hebben nog een paar maanden de tijd om leningen van de Europese Unie en de Wereldbank te ratificeren. Maar de grootste oppositiepartijen weigerden tot nu toe met Kurti samen te werken.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.

ANP

Het beste van Metro in je inbox 🌐

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang tot drie keer per week een selectie van onze mooiste verhalen.

Reacties