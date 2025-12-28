Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Regeringspartij Kosovo wint verkiezingen, mogelijk einde impasse

De partij van premier Albin Kurti heeft bij de Kosovaarse verkiezingen ongeveer de helft van de stemmen gekregen, blijkt uit de voorlopige uitslagen. Dat betekent dat die waarschijnlijk een nieuwe regering kan vormen en er een einde kan komen aan de politieke impasse die al maanden duurt.

Het is nog niet zeker of Kurti’s Vetevendosje genoeg zetels krijgt om alleen een regering te vormen. Mocht dat niet lukken, dan verwachten waarnemers dat de premier makkelijk een kleine coalitiepartner kan vinden.

Kosovo ging in februari ook al naar de stembus. Toen lukte het Kurti niet om een meerderheid te krijgen en de maandenlange coalitiegesprekken liepen op niets uit. In november besloot de president daarom het parlement te ontbinden en opnieuw verkiezingen uit te schrijven.

Het Balkanland heeft haast om de politieke crisis te beëindigen. Parlementariërs hebben nog een paar maanden de tijd om leningen van de Europese Unie en de Wereldbank te ratificeren. Maar de grootste oppositiepartijen weigerden tot nu toe met Kurti samen te werken.

ANP

Reacties