Rusland: geen sprake van eventueel driehoeksoverleg met Oekraïne

Ukraine's President Volodymyr Zelensky and US special envoy Steve Witkoffgather for a family photo on December 15, 2025 at the Chancellery in Berlin, where they meet for talks on how to end the grinding war of Russia with Ukraine. Lisi Niesner / POOL / AFP
ANP / AFP / LISI NIESNER

Het Kremlin ontkent dat er voorbereidingen gaande zijn voor een driehoeksoverleg tussen de Verenigde Staten, Oekraïne en Rusland. „Op dit moment heeft niemand dit initiatief serieus besproken en voor zover ik weet worden er geen gesprekken voorbereid”, aldus topadviseur Joeri Oesjakov.

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky meldde zaterdag dat de Verenigde Staten het driehoeksoverleg voorstelden. Er vinden momenteel afzonderlijke gesprekken plaats in Miami over het beëindigen van de oorlog in Oekraïne. Daar zijn ook Europese bondgenoten bij betrokken.

Rusland gaf zaterdag aan dat de gesprekken constructief verlopen, maar benadrukt nu dat de kans op vrede in Oekraïne niet is verbeterd na de Europese en Oekraïense wijzigingen aan het Amerikaanse vredesplan.

ANP

