Kabinet trekt 250 miljoen euro extra uit voor wapensteun Oekraïne

Het kabinet trekt nog eens 250 miljoen euro uit om defensiemateriaal uit de VS voor Oekraïne te kopen. Dat heeft demissionair minister Ruben Brekelmans (Defensie) maandag in Brussel aangekondigd. Aankopen via de VS zijn „de enige manier om in heel korte tijd meer munitie voor luchtverdediging die kant op te krijgen”, zei Brekelmans.

Het gaat onder meer om munitie voor F-16’s die Oekraïne heel hard nodig heeft, zei de minister. Met de 250 miljoen wordt ook allerlei ander materiaal uit Amerikaanse voorraad gekocht. „Het is een belangrijke stap om ervoor te zorgen dat Oekraïne zichzelf beter kan verdedigen in deze hele zware winter.”

NAVO-baas Mark Rutte probeert elke maand 1 miljard euro bij elkaar te krijgen om Oekraïne aan de benodigde wapens te helpen. Dat bedrag zegt Oekraïne aan Amerikaanse wapens nodig te hebben om de strijd tegen Rusland te kunnen volhouden. Het gaat onder meer om Patriot-luchtverdedigingsraketten en andere wapens die alleen de Verenigde Staten kunnen leveren. Europese bondgenoten schaffen die sinds de zomer voor Oekraïne aan, nu de VS ze niet meer willen geven.

Meer landen

Volgens Brekelmans zijn er meer landen die van plan zijn opnieuw bij te dragen aan dit zogeheten PURL-initiatief. Nederland was de eerste donor en tot dusver ook een van de gulste. Toezeggingen komen vooral uit Noord-Europa.

Het is belangrijk om naast onderhandelingen over vrede Oekraïne militair en financieel te blijven steunen, benadrukte Brekelmans in Brussel. „Terwijl de Russen aan tafel zitten, blijven ze doorgaan met hun terreur. De Russen willen de wil van de Oekraïense bevolking breken, ze willen dat deze winter voor Oekraïne ondraaglijk wordt. Als we Oekraïne die winter willen doorhelpen, hebben ze acuut die steun nodig.”

Robuuste en rechtvaardige vrede

Hulp is ook nodig om de onderhandelingspositie van Oekraïne te versterken, voegde de minister daaraan toe. „Als Rusland het gevoel heeft dat ze de overhand krijgen, zijn de Russen ook minder geneigd om concessies te doen aan de onderhandelingstafel. Als ze weten dat Oekraïne op solide steun kan rekenen, zowel nu acuut als in de toekomst, zal Rusland eerder geneigd zijn wat meer compromissen te sluiten.”

Brekelmans hoopt op een robuuste en rechtvaardige vrede. „Het is heel makkelijk om tot een snelle oplossing te komen, namelijk wanneer je alles weggeeft.” Dat moet worden voorkomen, vindt Brekelmans. „Voor zowel de veiligheid van Oekraïne voor nu en in de toekomst, maar ook voor die van Europa.”

