Israël keurt 19 nederzettingen goed op Westelijke Jordaanoever

Israeli soldiers walk past a man during a military operation in the town of Qalqiya, in the occupied West Bank on December 4, 2025. Zain JAAFAR / AFP
ANP / AFP / Zain JAAFAR

Israël keurt de oprichting van negentien nieuwe nederzettingen van Israëlische kolonisten op de Westelijke Jordaanoever goed. Hiermee komt het aantal goedgekeurde nederzettingen van de afgelopen drie jaar uit op 69. Volgens het Internationaal Gerechtshof zijn deze illegaal.

In een verklaring meldt minister van Financiën Bezalel Smotrich „de vestiging van een Palestijnse terreurstaat” te blokkeren. „We zullen doorgaan met het ontwikkelen, bouwen en koloniseren van het land van ons voorouderlijk erfgoed.”

De goedkeuring komt enkele dagen nadat de Verenigde Naties meldden dat de uitbreiding van Israëlische nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever het hoogste niveau sinds ten minste 2017 had bereikt.

