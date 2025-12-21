Redactie Metro
Redactie Metro Buitenland vandaag
Leestijd: 1 minuut

Minuut stilte voor slachtoffers Bondi Beach

epa12606463 Australian Prime Minister Anthony Albanese (C-R) and his wife, Jodie Haydon (C-L), arrive to attend a National Day of Reflection vigil and commemoration for the victims and survivors of the Bondi Massacre at Bondi Beach in Sydney, Australia, 21 December 2025. EPA/DEAN LEWINS AUSTRALIA AND NEW ZEALAND OUT
ANP / EPA / Dean Lewins

In Australië is een minuut stilte gehouden voor de slachtoffers van de dodelijke aanslag op Bondi Beach van precies een week geleden. Deze was om 18.47 lokale tijd, het tijdstip waarop de schutters de eerste schoten losten. Op het strand kwamen mensen bijeen om slachtoffers te herdenken.

Bij de schietpartij in Sydney kwamen vijftien mensen om het leven, ruim veertig anderen raakten gewond. Een van de schutters werd ook gedood. Australië houdt zondag een „nationale dag van bezinning”. Vlaggen hangen halfstok en premier Anthony Albanese heeft gevraagd of mensen een kaarsje in hun raam willen branden.

Volgens Sky News Australia liggen een week na de aanslag nog dertien mensen in het ziekenhuis.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.

ANP

Het beste van Metro in je inbox 🌐

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang tot drie keer per week een selectie van onze mooiste verhalen.

Reacties