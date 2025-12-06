Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Hamas bereid tot ontwapening bij einde Israëlische bezetting

De Palestijnse beweging Hamas zegt bereid te zijn al zijn wapens in te leveren, als de Israëlische bezetting van de Gazastrook ten einde is gekomen. Hamas zou de wapens overdragen aan een Palestijnse autoriteit, die het gebied zou gaan besturen.

Israël heeft de ontwapening van Hamas geëist voor de volgende fase van het staakt-het-vuren. Hamas had daar tot nu toe niet mee ingestemd.

„Onze wapens zijn verbonden aan het bestaan van de bezetting en de agressie”, zei Hamas’ hoofdonderhandelaar Khalil al-Hayya in een verklaring. „Als de bezetting eindigt, kunnen onze wapens onder het gezag van de staat worden geplaatst.” Hij doelde daarmee op een onafhankelijke Palestijnse staat.

Al-Hayya zei ook een internationale troepenmacht van de Verenigde Naties te accepteren, zolang die alleen zou toezien op de grenzen en de naleving van het staakt-het-vuren met Israël. Hij suggereert daarmee dat het niet de taak moet worden van die VN-missie om Hamas te ontwapenen, zoals eerder is gesuggereerd.

ANP

