Drukte in Amsterdam blijft, maar toeristen geven minder uit tijdens kerstvakantie

De binnenstad van Amsterdam trekt ook deze kerstvakantie weer grote aantallen toeristen. Straten en grachten zijn druk, hotels zitten goed vol en bezoekers uit binnen- en buitenland weten de weg naar de hoofdstad prima te vinden. Toch levert die toestroom minder op dan ondernemers gewend zijn…

Ondanks de aanhoudende drukte blijft de portemonnee van veel toeristen vaker dicht.

Wel veel bezoekers in Amsterdam, minder bestedingen

Volgens de gemeente en ondernemers komt dat doordat bezoekers anders omgaan met hun geld. Toeristen lijken vooral naar Amsterdam te komen om de sfeer te proeven.

Ze wandelen langs de grachten, bekijken de stad en maken foto’s, maar slaan betaalde activiteiten vaker over. Denk aan rondvaarten, museumbezoeken of uitgebreid eten in cafés en restaurants. Dat vertellen meerdere ondernemers uit de toeristenbranche aan AT5.

Bewuste keuzes van toeristen

Verschillende sectoren merken dat toeristen bewuster keuzes maken. „Ze geven nog wel geld uit, maar niet meer overal aan”, zeggen betrokkenen. „Niet én een taxi én uit eten én uitgaan. Of niet én een rondvaart én een museum, maar alleen een wandeling door de stad.”

Die terughoudendheid zorgt ervoor dat de omzet achterblijft, terwijl het aantal bezoekers hoog blijft.

Ondernemers in Amsterdam voelen de gevolgen

Vooral horecaondernemers, hotels en aanbieders van attracties merken het verschil. De stad zit vol, maar de bestedingen per toerist liggen lager dan in eerdere jaren.

Dat zorgt voor frustratie in de sector, omdat vaste kosten blijven doorlopen terwijl de inkomsten minder hard meegroeien.

Rol van toeristenbelasting en internationale spanningen

Een mogelijke verklaring is de verhoogde toeristenbelasting in Amsterdam. Die maakt een verblijf duurder, waardoor bezoekers kritischer kijken waar ze hun geld aan uitgeven. Daarnaast spelen internationale ontwikkelingen een rol.

Amerikaanse toeristen blijven vaker weg, onder meer door geopolitieke spanningen en de lage dollar. „Daardoor kiezen zij sneller voor andere bestemmingen”, zegt Robert-Jan Woltering, directeur van hotel De L’Europe.

Populair, maar minder lucratief

Volgens ondernemers is het effect duidelijk zichtbaar. Waar toeristen eerder meerdere activiteiten combineerden, beperken zij zich nu vaker tot één of zelfs geen betaalde uitjes. De aantrekkingskracht van Amsterdam blijft onverminderd groot, maar het verdienmodel staat onder druk.

