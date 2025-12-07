Redactie Metro
Redactie Metro Buitenland vandaag
Leestijd: 1 minuut

Tientallen doden in Soedan na droneaanval op ziekenhuis en crèche

A Sudanese woman who fled El-Fasher in Darfur carries jerrycans of water at the Al-Afad camp for displaced people in the town of Al-Dabba, northern Sudan, on November 21, 2025. Since its outbreak in April 2023, the war between Sudan's army and the paramilitary Rapid Support Forces (RSF) has killed tens of thousands of people and displaced nearly 12 million. At the end of October, the paramilitary group seized control El-Fasher, the conclusion of a bitter 18-month siege for the strategic hub in western Sudan's Darfur region and marked by reports of mass killings and sexual violence. Ebrahim Hamid / AFP
ANP / AFP / EBRAHIM HAMID

Bij een droneaanval op de Soedanese stad Kalogi zijn tientallen mensen gedood, melden lokale autoriteiten. De paramilitaire Rapid Support Forces (RSF) of een van hun bondgenoten zouden een ziekenhuis en een crèche hebben geraakt en nog een keer hebben geschoten toen mensen kinderen probeerden te redden uit het gebouw.

Volgens het Soedanese buitenlandministerie zijn er 79 doden, onder wie 43 kinderen. VN-kinderrechtenorganisatie UNICEF stelt dat er zeker meer dan tien kinderen tussen de 5 en 7 jaar zijn gedood. „Het doden van kinderen in hun school is een vreselijke schending van kinderrechten”, aldus de lokale UNICEF-vertegenwoordiger Sheldon Yett.

Kalogi ligt in de zuidelijke regio Kordofan en is in handen van het leger, maar ligt dicht bij het gebied dat gecontroleerd wordt door de RSF. Die beweging vecht sinds april 2023 een burgeroorlog uit met het leger. Sinds de RSF in oktober de stad el-Fasher veroverden proberen de paramilitairen ook het olierijke Kordofan in te nemen.

ANP

