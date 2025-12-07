Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Tientallen doden in Soedan na droneaanval op ziekenhuis en crèche

Bij een droneaanval op de Soedanese stad Kalogi zijn tientallen mensen gedood, melden lokale autoriteiten. De paramilitaire Rapid Support Forces (RSF) of een van hun bondgenoten zouden een ziekenhuis en een crèche hebben geraakt en nog een keer hebben geschoten toen mensen kinderen probeerden te redden uit het gebouw.

Volgens het Soedanese buitenlandministerie zijn er 79 doden, onder wie 43 kinderen. VN-kinderrechtenorganisatie UNICEF stelt dat er zeker meer dan tien kinderen tussen de 5 en 7 jaar zijn gedood. „Het doden van kinderen in hun school is een vreselijke schending van kinderrechten”, aldus de lokale UNICEF-vertegenwoordiger Sheldon Yett.

Kalogi ligt in de zuidelijke regio Kordofan en is in handen van het leger, maar ligt dicht bij het gebied dat gecontroleerd wordt door de RSF. Die beweging vecht sinds april 2023 een burgeroorlog uit met het leger. Sinds de RSF in oktober de stad el-Fasher veroverden proberen de paramilitairen ook het olierijke Kordofan in te nemen.

ANP

