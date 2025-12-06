Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Meer dan 900 doden door noodweer in Indonesië

Het dodental door het noodweer op het Indonesische eiland Sumatra is opgelopen tot boven de 900. Er worden nog steeds honderden mensen vermist.

Zware regenval tijdens het moessonseizoen en twee tropische cyclonen hebben zware overstromingen en aardverschuivingen veroorzaakt in Sri Lanka, Indonesië, Thailand, Vietnam en Maleisië. Daarbij zijn tot dusver 1790 doden gevallen. De Indonesische rampendienst meldt nu 908 doden op Sumatra en 410 vermisten.

Op het Indonesische eiland, waar cycloon Senyar overheen raasde, zijn complete dorpen verwoest en is ook veel infrastructuur weggespoeld. De overstromingen zijn van uitzonderlijke omvang. Het is de grootste natuurramp in acht jaar. Nagenoeg het hele noorden van het eiland werd extreem getroffen, waarbij de schade het grootst is in de provincies Atjeh en Noord-Sumatra.

Hongersnood

Volgens de gouverneur van de provincie Atjeh op Sumatra, Muzakir Manaf, dreigt nu hongersnood op het eiland. „Mensen gaan niet dood van de overstromingen, maar van de honger”, verklaarde hij. Van delen van de regio Atjeh-Tamiang is niets meer over, aldus de gouverneur. „Veel dorpen en districten zijn alleen nog maar namen.”

„Veel mensen hebben basisbehoeften nodig”, zei Manaf verder, waarmee voedseltekorten volgens hem nu „een van de grootste bedreigingen vormen”. Dat geldt vooral in afgelegen gebieden die hulpverleners nog niet hebben kunnen bereiken.

Volgens de Indonesische regering is het uitroepen van de noodtoestand niet nodig. Ze meent dat de plaatselijke autoriteiten de situatie voldoende onder controle hebben. Hulporganisaties hadden daar juist om gevraagd, omdat dan sneller hulp beschikbaar is voor de slachtoffers en er gemakkelijker fondsen vrijkomen.

