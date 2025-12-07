Redactie Metro
Doden bij brand in nachtclub in Indiase stad Arpora

A general view shows the burned nightclub following a fire that broke out last midnight in Goa on December 7, 2025. A fire at a nightclub in the west Indian state of Goa has killed at least 23 people, Chief Minister Pramod Sawant and other officials said early December 7. AFP
Zeker 25 mensen zijn in de nacht van zaterdag op zondag om het leven gekomen bij een brand in een populaire nachtclub in Arpora in de zuidwestelijke Indiase deelstaat Goa. Dat maakten de regionale autoriteiten zondagochtend plaatselijke tijd bekend.

Onder de doden waren volgens de politie verschillende toeristen, aldus persbureau Press Trust of India. Hun nationaliteit is niet bekendgemaakt.

De autoriteiten hebben een diepgaand onderzoek naar de oorzaak van de brand aangekondigd.

