Curaçao voelt effecten oorlogsdreiging tussen de VS en Venezuela: dit is er aan de hand

De dreiging van een conflict tussen de Verenigde Staten en Venezuela begint inmiddels ook Curaçao, een van de ABC-eilanden, te raken. Na maanden van Amerikaanse acties tegen drugsboten escaleerde de situatie recent: een Venezolaanse olietanker werd gekaapt en een maritieme blokkade is ingesteld. Daarbovenop kwamen bijna-botsingen tussen Amerikaanse militaire vliegtuigen en passagiersvliegtuigen bij Curaçao.

De ABC-eilanden zitten daardoor ongewild dicht op het vuur. Er is zorg over de veiligheid van de eilanden, waar Nederland verantwoordelijk is voor defensie, en over een mogelijke vluchtelingenstroom.

Reizen naar Curaçao voor nu mogelijk

Wie een vakantie naar een van de ABC-eilanden heeft geboekt, zoals Curaçao, hoeft niet direct hun vakantie te annuleren.

Het is op dit moment nog officieel veilig om naar Curaçao te reizen. Het eiland ligt ongeveer zestig kilometer van de Venezolaanse kust en het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies sinds begin oktober op groen laten staan.

Vluchten naar Caribische eilanden populair Uit cijfers van EUClaim blijkt dat Nederlandse luchtvaartmaatschappijen het aantal vluchten naar de Caribische eilanden sinds vorige week vrijdag tot en met oudjaarsdag verdubbelen. KLM vliegt tijdens de kerstperiode twee keer per dag op Curaçao. In totaal staan er zestig vluchten gepland naar Curaçao van 19 tot en met 31 december, aangevuld met 17 KLM-vluchten naar Bonaire.

Waakzaamheid aangeraden

Maar waakzaam zijn is wel belangrijk: „Raketten worden opgesteld op 70 kilometer van de stranden van Curaçao en er vliegen B-52 bommenwerpers over het eiland. Er kan zomaar iets gebeuren, dus als reiziger moet je niet naïef zijn”, zegt veiligheidsexpert Eric Schouten van Dyami tegen De Telegraaf.

„Je kunt vast komen te zitten als het luchtruim gesloten zou worden in verband met een nog hogere militaire activiteit. Besef dat deze dreiging effect kan hebben op je reis.”

Niet iedereen besluit een bezoek aan Curaçao in deze tijden door te laten gaan: na twee bijna-ongelukken met passagierstoestellen besloot een cruiseschip Curaçao vorige week nog over te slaan. Een nieuwe tegenslag voor het vakantie-eiland dat juist van toerisme leeft.

Nederland houdt de situatie in de gaten

Nederland houdt de situatie scherp in de gaten. Premier Dick Schoof bracht vorige maand een bliksembezoek aan Curaçao en riep op tot kalmte. Ook lokale bestuurders proberen de rust te bewaren.

De Amerikanen gaven intussen aan dat hun vliegtuigen de transponders weer zullen inschakelen, om het luchtverkeer veiliger te maken.

