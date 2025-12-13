Redactie Metro
Cambodja sluit per direct grenzen met Thailand

This handout photo taken and released by Agence Kampuchea Press (AKP) on December 13, 2025 shows smoke rising following a blast in Pursat province, amid clashes along the Cambodia-Thailand border. The latest clashes between the Southeast Asian neighbours, which stem from a long-running dispute over the colonial-era demarcation of their 800-kilometre (500-mile) frontier, have displaced around half a million on both sides. Handout / Agence Kampuchea Press (AKP) / AFP
Cambodja sluit tot nader order alle grenzen met Thailand vanwege de oplopende conflicten met dat land in de grensregio. Dat meldt het Cambodjaanse ministerie van Binnenlandse Zaken.

Volgens Cambodja voerde Thailand zaterdagochtend opnieuw aanvallen uit op het betwiste grensgebied, ondanks een eerder door de VS afgekondigd staakt-het-vuren. Beide landen ontkennen dat er sprake is van een bestand. Het Thaise ministerie van Defensie claimt zaterdag op zijn beurt dat vier Thaise militairen zouden zijn omgekomen bij nieuwe gevechten in de regio.

