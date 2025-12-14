Redactie Metro
Politie: twee arrestaties bij Bondi Beach na schietpartij

People swim and walk along Bondi Beach on a hot and windy spring day in Sydney on October 22, 2025. DAVID GRAY / AFP
ANP / AFP / David Gray

De Australische politie heeft twee mensen gearresteerd bij Bondi Beach in Sydney. Dat meldt de politie op X. Bij dat bekende strand vond een schietpartij plaats, waarbij volgens media tientallen schoten werden gelost. Op het strand zou een chanoekaviering hebben plaatsgevonden. Hoewel diverse media spreken van meerdere slachtoffers, hebben de autoriteiten nog niets gemeld over mogelijke gewonden of doden.

De politie roept mensen op het gebied te mijden en instructies van ordediensten op te volgen.

Volgens een verslaggever van de Australische publieke omroep ABC worden gewonden overgebracht naar het ziekenhuis. Datzelfde medium meldt op basis van autoriteiten ter plaatse dat zeker 25 hulpteams zijn ingezet. Het zou gaan om onder meer ambulances, helikopters en interventie-eenheden.

ANP

