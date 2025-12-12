Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Conferentie buigt zich over internationale vredesmacht voor Gaza

De Amerikanen organiseren op 16 december in Doha, de hoofdstad van Qatar, een conferentie met partnerlanden over de geplande internationale stabilisatiemacht (ISF) voor de Palestijnse Gazastrook. Dat hebben twee Amerikaanse functionarissen gemeld. Mogelijk kan een dergelijke vredesmacht volgende maand al worden ingezet.

Naar verwachting komen vertegenwoordigers van ruim 25 landen naar het overleg. Het gaat in Doha onder meer over de commandostructuur voor de macht die door de Verenigde Naties is goedgekeurd. De toekomstige aanwezigheid van de troepen maakt deel uit van de tweede fase van het Amerikaanse vredesplan voor Israël en de Palestijnse Hamasbeweging.

Meerdere landen hebben al aangekondigd manschappen naar Gaza te sturen, zoals Indonesië. Qatar was samen met Egypte en de Verenigde Staten de belangrijkste bemiddelaar in het bloedige conflict.

Fragiel staakt-het-vuren

Volgens de Amerikaanse functionarissen zal de stabilisatiemacht niet tegen Hamas vechten. In het vredesplan staat dat de beweging moet worden ontwapend.

De Amerikanen zijn bezig met het uitwerken van de omvang, samenstelling, huisvesting, training en regels voor het inzetten van de ISF. Mogelijk komt een Amerikaanse tweesterrengeneraal aan het hoofd, maar er is nog geen besluit genomen.

Sinds de eerste fase van het vredesplan na twee jaar oorlog is ingegaan, is er een fragiel staakt-het-vuren. Hamas liet gijzelaars vrij en Israël liet Palestijnse gevangenen gaan.

ANP

Reacties