Afrikaanse varkenspest vastgesteld in Spanje: heeft Nederland iets te vrezen?

Sinds 28 november zijn in een gebied in Catalonië dertien gevallen van Afrikaanse varkenspest vastgesteld. De Spaanse overheid probeert de verspreiding van de ziekte tegen te houden. Maar wat is Afrikaanse varkenspest precies, hoe herken je het en is het gevaarlijk voor mensen? Is het nodig om ervoor te vrezen dat de ziekte naar Nederland overslaat?

Eind november werd de uitbraak ontdekt bij wilde zwijnen in Catalonië. Het is de eerste keer sinds 1994 dat de ziekte weer in Spanje voorkomt. Voor mensen is Afrikaanse varkenspest niet gevaarlijk, maar voor varkens en wilde zwijnen is de ziekte bijna altijd dodelijk.

Mogelijk lek uit een laboratorium

De Spaanse regering heeft bekendgemaakt dat zij de mogelijkheid van een onbedoeld lek uit een laboratorium niet uitsluit als oorzaak van de uitbraak. Het gaat om een virusziekte met een sterftecijfer van bijna 100 procent bij varkens en zwijnen. Met andere woorden: dieren die besmet raken, overleven het meestal niet. Ze sterven een pijnlijke dood.

Sinds 28 november zijn in het noordoosten van Catalonië dertien besmettingen gevonden. Om verdere verspreiding te voorkomen, zijn onder meer ongeveer honderd militairen ingezet. Het Spaanse ministerie van Landbouw laat weten dat er extra onderzoek wordt gedaan naar de herkomst van het virus, omdat zo’n uitbraak al meer dan dertig jaar niet is voorgekomen.

Hypothese: besmette vleeswaren of laboratoriumvirus

Uit onderzoek blijkt dat het virus sterk lijkt op de zogenoemde ‘Georgië 2007’-stam. Dat is een virus dat vaak wordt gebruikt voor onderzoek in laboratoria, bijvoorbeeld bij het testen van vaccins. Dat maakt het niet onmogelijk dat de uitbraak mogelijk uit een laboratorium komt.

Tot nu toe dachten experts dat het virus via besmette vleeswaren naar Spanje kan zijn gekomen. Een wild zwijn kan dat dan hebben opgegeten. Op enkele kilometers van de plek waar de dode zwijnen zijn gevonden, staat een laboratorium met flinke beveiliging. Toch zegt de Catalaanse minister van Landbouw dat er op dit moment nog te weinig informatie is om met zekerheid een oorzaak te bepalen.

Wat is de Afrikaanse varkenspest?

Afrikaanse varkenspest is een zeer besmettelijke virusziekte die alleen varkens en wilde zwijnen treft. Het is goed om te weten dat mensen er niet ziek van kunnen worden. Besmette dieren krijgen vaak hoge koorts, inwendige bloedingen en sterven meestal snel. Er bestaat nog geen vaccin tegen de ziekte. Het virus kan zich verspreiden via direct contact tussen dieren, maar ook via besmet voedsel, kleding, voertuigen en materialen.

Is de Afrikaanse varkenspest gevaarlijk voor Nederland?

Voor mensen in Nederland is Afrikaanse varkenspest niet gevaarlijk, maar voor de veehouderij wel. Nederland heeft een grote varkenssector. Als de ziekte hier zou uitbreken, zouden veel dieren moeten worden geruimd (zoals al eerder is voorgekomen met de mond- en klauwzeerepidemie) en kan de export stil komen te liggen. Dat zou grote economische gevolgen hebben. Daarom gelden er strenge regels voor transport en worden wilde zwijnen goed in de gaten gehouden. Op dit moment zijn er in Nederland nog geen besmettingen vastgesteld.

